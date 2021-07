ALAMIN: Delta variant, paggamit ng 3rd dose o booster shot tinalakay

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na bineberipika ng Department of Health kung bakunado na ba o hindi ang mga kaso ng Delta variant na na-detect na sa bansa.

Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, may mga bakunado at hindi bakunado sa nakuha nilang talaan ng 119 na nagpositibo sa mas nakahahawang variant ng COVID-19.

“May mga bine-verify pa tayo pero dito sa talaan na meron kami, anim sa kanila ay naka-receive ng dalawang doses ng bakuna, 7 po sa kanila nakareceive ng 1 dose, 29 sa kanila ang hindi bakunado and 77 cases pa ang bine-verify pa natin if they were vaccinated or not,” pahayag ni Vergeire.

Sa kabuuang bilang ng kaso ng Delta variant, 12 sa mga ito ang aktibo.

“Walo dito ay atin pong tinest at nakita nating sila po ay positibo pa, 4 pa dito ay continuing isolation and we just extended their period of quarantine,” sabi niya.

Sa panayam sa segment na “Bakuna Muna” sa programang Kabayan sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinagot din ni Vergeire ang iba pang tanong hinggil sa COVID-19.

DAPAT BANG KATAKUTAN ANG DELTA VARIANT:

“Kapag tiningnan natin ang characteristic ng Delta variant madali siyang makahawa kumpara doon sa UK variant that might infect about 3 to 5 persons in just one sitting. Ito pong Delta variant can infect up to 8 persons and ang time para ma-infect ka ay mas maikli kumpara sa ibang variants of concern. Talagang nakakahawa, highly transmissible, kailangang mag-ingat lahat.”

UPDATE SA PAG-AARAL SA PAGGAMIT NG THIRD DOSE NG SINOVAC:

“Kahapon, may lumabas na artikulo at sinasabi nga po ng artikulo na yan na maaaring magbigay ng booster dose o third dose after 6 months. Pero kailangang balikan natin yung article, nung pinag-aralan natin nakalagay po dyan hindi pa kumpleto ang pag-aaral, hindi pa siya peer-reviewed. Ang atin pong mga eksperto still recommend that we wait for sufficient evidence bago po tayo mag-umpisa ng booster doses o hindi.”

PAGGAMIT NG BOOSTER SHOT NA IBANG BRAND:

“Iyan ang pinag-aaralan natin sa ngayon together with our experts. Gustong mag-antay ng ating mga eksperto para sufficient evidence so that may guarantee na ito po ay magiging ligtas at ito ay magiging effective. Kailangan din natin isipin, because of the Delta variant, we need to vaccinate as much of the population now so that we can protect people.”

HINDI BA MAWAWALAN NG BISA ANG FIRST DOSE SA MATAGAL NA PAGHIHINTAY SA 2ND DOSE:

“Ayon sa mga ebidensiya, saka sa ating mga eksperto, hindi natin kailangang ulitin ang first dose kung maka-miss tayo sa indicated schedule. Maaari itong tumagal ng 3 hanggang 6 na buwan ngunit hinihikayat natin ang mga kababayan na kapag schedule niyo na at may supply na sa inyong mga lugar ay magpa-second dose na po tayo dahil lumalabas sa ebidensiya if you receive your second dose mas protektado tayo sa kahit anong variant meron.”

- TeleRadyo 28 Hulyo 2021