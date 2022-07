Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Doble-dagok ang nararamdaman ngayon ng mga kaanak ng isang namatay na 16 anyos na lalake matapos na mag-amok ang mismong padre de pamilya sa burol nito sa Tondo, sa lungsod na ito Martes.

Ayon kay Police Maj. Johnnyboy Itcay, hepe ng Tondo community precinct 7, ang suspek ay bigla na lang umano nagwala sa burol ng nasawing anak sa Brgy. 163 Dagupan Extension.

Matapos pumasok ang suspek sa bahay, sinaksak niya ang 3-anyos na anak at ang kanyang asawa.

Sunod namang pinasok ng suspek ang tindahan kung saan nagbabantay ang 69-anyos na lola. Sinaksak niya rin ito at napatay.

Sa pagresponde ng pulis, naabutan pa ang suspek na may dalang jungle bolo na ginamit sa pananaksak nito sa mag-ina niya at sa isa pang residente.

Inabot din ng ilang oras ang negosasyon bago ito ma-corner at tuluyang mahuli ng pulis.

Nakunan ding may hawak pa ang suspek na patalim na ginamit sa krimen.

Sa presinto, inamin ng suspek ang pananaksak. Ayon sa kanya, balak niyang patayin ang buo niyang pamilya at isunod ang sarili.

Lima ang anak ng suspek.

Labis na kalungkutan ang nagdala umano sa kanya para magawa ang krimen, matapos na matagpuan niyang wala ng buhay ang anak.

Hindi makapaniwala ang biyenan ng suspek na magagawa nito ang krimen lalo at mabait naman umano ito.

Maging ang anak ng namatay na kumpare ng suspek hindi rin makapaniwala kung bakit dinamay nito ang kanyang nanay.

Pursigido ang pamilyang sampahan ito ng kaso. Ngayong Miyerkoles umano isasampa ang mga kasong homicide, two counts of frustrated parricide, at alarm and scandal laban sa suspek.

Nanawagan naman ng tulong ang pamilya ng mag-ina na nasa ospital pa ngayon para sa gastusin sa pagpapagamot.

Ang 3 taong gulang na bata kasi na nasaksak kailangang maoperahan.

Pero stable naman umano ang lagay ng mga ito. – Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News