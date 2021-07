'Parang nag deja vu': SONA ni Duterte walang ipinagbago - Zarate

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Walang ipinagbago ang mga binitiwang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kaniyang panghuling State of the Nation Address (SONA) nitong Lunes, ayon kay Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate.

Ayon kay Zarate, binoykot ng kanilang grupo ang SONA ng pangulo.

“Sabi nga namin yung mga sasabihin niya were just a rehash of yung mga previous statements niya and napatunayan, totoo naman, parang nag deja vu. First SONA ba niya ito dahil pinag-uusapan ganun pa rin: droga. After pang anim na SONA niya, monumental failure yung kaniyang campaign against drugs, although it was very bloody,” sabi ni Zarate.

Sa panayam sa Teleradyo Martes ng umaga, maraming nabanggit si Duterte sa SONA niya nitong Lunes na kaniya na ring nabanggit noong unang SONA tulad ng korapsiyon. Ayon kay Zarate, noon una’y sinabi ni Duterte na tatapusin ito pero inamin niya kahapon na malala na ang korapsiyon.

“Tapos the usual menu nung statements ni Pangulong Duterte. May pagpupuna sa mga kritiko niya, pagmumura kahit pabulong-bulong, meron pa ring ilang misogynistic statements, ramblings. Kaya naman parang nawala sa focus kung ano ba talaga problema ngayon kasi state of the nation sabi niya, kaya sabi namin parang joke of the nation naman ito dahil ang matinding problema natin ang pandemya ng COVID dahil may Delta variant na,” sabi ni Zarate.

Umabot na sa 119 ang kumpirmadong kaso ng Delta variant sa bansa kung saan 12 sa mga ito ay active cases. Pero sa halip na bigyan ng importansiya ang mga frontline at health worker, pinasalamantan lamang niya ang mga ito.

“Ang pangunahin nating problema pandemya pero ang kiling lang niya doon sa militaristang solusyon kaya ito yung gusto niyang bigyan ng dagdag benepisyo pero yung talagang frontline workers natin, healthcare workers, nakita mo naman kung paano nag underspending sila sa Bayanihan 1 and Bayanihan 2 na dapat napunta sana sa fronttline workers. Hanggang ngayon ipinanawagan pa ito ng ating health workers na irelease na sa kanila ang inilaan doon sa dalawang Bayanihan measures,” sabi niya.

Itinutulak ni Duterte ang mas maayos na benepisyo para sa mga pulis at sundalo tulad ng pension fund at free legal assiantance.

“Ang ini-expect sana natin wala kaming narinig, naipasa na ng House of Representatives yung Bayanihan 3 dahil kailangan talaga ng ayuda ng ating mga kababayan. Pero wala tayong ni hay, ni ho para sa Bayanihan 3., sinabihan man lang niya o hinikayat lang niya ang mga miyembro ng Senado na pag-usapan ang Bayanihan 3 kasi gusto na niya itong ipasa, wala,” dagdag niya.

- TeleRadyo 27 Hunyo 2021