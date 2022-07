Torture bago pinatay: 5 lalaki pinagtataga sa Bulacan

Watch more News on iWantTFC

Iisa ang panawagan ng mga kaanak ng limang lalaking mananabas ng damo na walang awang pinatay ng di pa nakikilang salarin o mga salarin dito sa Dona Remedios Trinidad, Bulacan.

Ang panawagan nila, agarang hustisya.

Ang isang biktima, 55 anyos na at may naiwang asawa at 7 anak.

Ang 3 naman sa mga biktima, magkapatid at tiyuhin nila.

Ang isa sa kanila naulila ang asawa at 5 anak.

Ang pang limang biktima isang 33 anyos na binata na magbi-birthday pa naman sa susunod na buwan at bread winner na pamilya.

Ikinagulat ng anak ng isa sa mga biktima ang nangyari.

Ayon sa kanya di nila akalain na mangyayari ito sa ama na wala umanong inaagrabyado.

Ang asawa naman ng isa rin sa biktima, hindi makatulog dahil sa nangyari.

Hindi raw mawala sa isip niya ang hirap na sinapit ng asawa na sa tingin niya bago paslangin, tinorture pa.

Labis labis naman ang hinagpis ng ina ng isa sa biktima dahil aniya, bread winner ang anak ng pamilya

Mas di niya matanggap ang nangyari dahil magdiriwang sana ito ng kaarawan sa August 16

Iisa ang kutob ng mga kaanak ng biktima: naipit umano sa away lupa ang mga biktima.

Pina autopsy na rin nila ang mga labi ng mga kaanak para sa ikauusad ng kaso pero ang problema nila, kung itutuloy anila ang laban ay wala naman silang panggastos dito.

Problema rin nila ang burol at pagpapalibing kaya umaapela sila sa PNP at lokal na pamahalaan na sana’y matulungan upang maresolba ang kaso.



ABS-CBN News, July 26, 2022