SONA ni Bongbong, mayaman sa detalye: analyst

MANILA – Naging mayaman at malaman sa detalye ang naging unang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ayon sa isang eksperto.

“I think itong unang SONA ni Pangulong Marcos Jr. eh talagang sagot doon sa sinasabi nga, ano nga ang mga plano hinahanap kasi tahimik, hindi nakapagsalita, hindi siya naghayag ‘no ng kanyang mga problema nung panahon ng kampanya,” ani Cleve Arguelles, political scientist at propesor sa De La Salle University.

“Ngayon ito ay puno nung mga pangako at ano ba yung kanyang, halimbawa, batas na gustong maipasa ng Kongreso, ano yung kanyang tututukang programa sa edukasyon, sa kalusugan, imprastruktura at iba pa ‘no, kaya, eto yung sagot sa ganoong batikos.”

Pero ani Arguelles, may kulang pa rin sa mga planong nabanggit ni Marcos.

“Outline ‘no ng mga programa at plano pa din yung laman ng speech so aantabayanan pa natin, aantayin natin yung mismo talagang mga detalye nung bawat programa.”

“Halimbawa, marami naman sa ating mga naging pangulo sa nakaraang taon ‘no ay nagpangako naman na pagagandahin ang imprastruktura ng bansa o kaya na magtatayo ng mas maraming mga ospital, lagi’t laging bahagi yan ng State of the Nation Address pero hindi naman necessarily nagawa din nila.”

Kapansin-pansin din, ayon sa eksperto, ang mga paksang hindi nabanggit ni Marcos sa kanyang talumpati.

“Bukod sa mga nasabi, ang isang interesting dito sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos ay yung kanyang mga hindi nasabi, so I think napakainteresante na walang nabanggit doon sa mga isyu na kinakaharap din ng kanyang administrasyon, ‘no halimbawa, isyu sa karapatang pantao, isyu sa korapsyon.”

“Halimbawa, yung pangako ng mga malalaking imprastruktura, mga big ticket projects, o magtatayo halimbawa ng mga ospital sa mga probinsya, Medyo vulnerable sa mga corruption. So ano ang patakaran, plano, papaano hahabulin ng pamahalaan yung mga kaso ng korapsyon?”

--TeleRadyo, 26 July 2022