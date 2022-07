'PinasLakas' vaccination campaign umarangkada na

Watch more News on iWantTFC

May panibagong target ang Marcos administration na vaccine coverage sa kanilang unang 100 araw. Pormal nang inilunsad ang "PinasLakas" campaign para sa pagpapaigting ng kampanya sa pagbabakuna at booster kontra COVID-19. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Martes, 26 Hulyo 2022