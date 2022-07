Ilang operator ng school bus service, nagtaas na ng rate

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Nalalapit na ang muling pagbabalik ng face-to-face classes sa Agosto. Kaya ang mga school service, naghahanda na na muling mag-operate matapos padapain ng pandemya ang kanilang hanapbuhay.

Ayon kay Adolp Inocando, isang operator at driver ng school service sa isang pribadong eskwelahan, may mga polisiyang inilabas ang eskwelahan na kailangan nilang sundin para maging ligtas ang kanilang mga sakay na estudyante.

"(Nasa) 50 percent ang capacity. No eating, no drinking. No talking sa loob ng sasakyan while operation. Tapos di rin kami mag-o-open ng aircon namin, dapat naka-open ang window para 'yung flow ng hangin para sa safety ng mga bata," ani Inocando.

Dahil kumaunti ang kanilang mga pasahero, kinailangan ng mga school service na magbawas ng mga unit nila. Mula sa 20 units, apat na lamang ang mag-o-operate sa darating na pasukan.

Inamin naman nila na nagtaas sila ng rate.

"Ang rate kasi namin dati rati is nasa P2,500. Mag increase kami, magiging P3,500 ... sa P3,500 survival pa lang kami nu'n, hindi pa kami kumikita nu'n, dahil taas ng presyo ng diesel ngayon," ani Inocando.

Marami umano sa kanilang driver ang umuwi na lang ng probinsya o naghanap na ng ibang trabaho.

Inaasahan pa nilang makababawi sa kita at makababangon muli lalo't mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr na ang naglahad sa kanyang SONA na ipapatupad na ang face-to-face classes sa mga susunod na buwan.