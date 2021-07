Libo-libong pamilya apektado ng pagbaha sa Baco, Oriental Mindoro

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Higit 9,000 pamilya ang apektado ng pagbaha sa bayan ng Baco, Oriental Mindoro dahil sa ilang araw na pag-ulan.

Ayon kay Baco Mayor Reynaldo Marco, umabot sa 9,378 pamilya ang naapektuhan sa tubig-baha na dala ng hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Fabian.

Nasa 1,134 pamilya sa 5 barangay naman ang itinuturing nilang "greatly affected" matapos makaranas ng "napakataas" na pagbaha.

"'Yun ang isang problema namin dito dahil itong Baco ay catch basin po ito," ani Marco sa panayam sa Teleradyo Lunes.

Dagdag ng alkalde, magdedeklara nitong Lunes ang lokal na pamahalaan ng state of calamity para matulungan ang mga apektadong residente.

"Ngayon, kami ay magco-convene... upang makapag-declare ng state of calamity para sa ganun ay matugunan ang ating mga kabarangay," ani Marco.

Sa ngayon, unti-unti aniya na nawawala ang tubig-baha dahil sa pagganda ng panahon.

