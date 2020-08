Watch also in iWant or TFC.tv

Sa unang pagkakataon, nagdaos ng virtual graduation ceremony ang University of the Philippines-Diliman. Nakahanda naman sa hamon ang mga "Iskolar ng Bayan" na paglingkuran ang sambayanan, may pandemya man o wala. Nagpa-Patrol, Abner Mercado. TV Patrol, Linggo, 26 Hulyo 2020