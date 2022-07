Watch more News on iWantTFC

Hindi tama ang paggamit ng mga palaka para mapigil ang mga kaso ng dengue sa mga komunidad, sinabi ng Department of Health (DOH) ngayong Lunes.

Nitong Sabado, naibalita na nagpakawala ng nasa 100 palaka sa mga kanal at damuhan na posibleng breeding site ng mga lamok na may dalang dengue sa Sapang Kangkong, Barangay Old Balara sa Quezon City.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, maaaring makasira sa kalikasan at makasama sa tao ang gawaing ito.

Nagpalabas aniya ng joint statement nitong Linggo ang health, environment at interior departments “kung saan ina-advise natin ang public na kailangan scientific solutions po ang gagamitin natin para po masugpo ang dengue.”

“This kind of practice po ay maaaring makasira ng ating ecosystem kasi invasive specie po itong tinatawag na mga palaka na pinapakalat na ito,” sabi ni Vergeire sa panayam ng TeleRadyo.

“At ang pinakaimportante maaaring makapag-pose ng health risk po ito dahil maaaring malason din ang ating mga kababayan, even their pets, yung mga aso at pusa,” dagdag niya.

Ayon kay Vergeire, agad nilang tinawagan ang mga lokal na opisyal para ipatigil ang nasabing proyekto.

“Agad-agad naman rumesponde ang city mayor at tinawagan ang barangay captain para ipatigil,” sabi niya.

Banggit ni Vergeire, nasa 73,000 na ang naitatalang kaso ng dengue sa Pilipinas ngayong taon.

"Ang top 3 regions po natin na may mataas na kaso would be Region 3, Region 2, at saka (National Capital Region) po,” sabi ng opisyal.

Patuloy na nakikipag-ugnayan ang DOH sa mga lokal na pamahalaan para sa pagsasagawa ng 4S strategy kontra dengue:

Search and destroy mosquito breeding sites

Secure self-protection

Seek early consultation

Support community fogging or spraying in high-case areas

— TeleRadyo, 25 July 2022