Binigyang-diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.sa kaniyang kauna-unahang State of the Nation Address na pahahalagahan niya ang kapakanan ng mga OFW at ang kanilang pamilya, maging ang pagprotekta sa soberaniya ng bansa. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Lunes, 25 Hulyo 2022.