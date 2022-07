Watch more News on iWantTFC

"The state of the nation is sound." Iyan ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaniyang unang State of the Nation Address. Kasama sa mga binanggit sa address ang pagbangon ng ekonomiya at reporma sa buwis, ang panukalang pagbura sa mga utang ng mga magsasakang benepisyaryo ng agrarian reform, pagtatayo ng mas maraming ospital sa buong bansa pati na rin ang mga isyu sa edukasyon, digitalization, impraestruktura, enerhiya at climate change. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Lunes, 25 Hulyo 2022.