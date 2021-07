ALAMIN: Mga pag-iingat vs COVID-19 sa huling SONA ni Duterte

Watch more on iWantTFC

Handang-handa na ang lahat para sa ika-6 at huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Numero unong isinaalang-alang ang ibayong pag-iingat laban sa COVID-19 Delta variant para sa lahat ng pisikal na dadalo. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Linggo, 25 Hulyo 2021