Ilang grupo nanindigang ipagpapatuloy ang SONAgkaisa protests

Kahit ipinagbawal na ng Department of the Interior and Local Government at ng Inter-Agency Task Force, tuloy ang protestang "SONAgkaisa" ng iba’t ibang grupo kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. May paglilinaw naman ang PNP tungkol dito. Nagpa-Patrol, Henry Atuelan. TV Patrol, Sabado, 25 Hulyo 2020.