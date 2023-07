Marcos ibinida ang mga nagawa ng administrasyon niya sa SONA 2023

Watch more on iWantTFC

Inisa-isa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaniyang ikalawang State of the Nation Address ang mga naging tagumpay ng kaniyang administrasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, social welfare, paggawa at digitalization. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Lunes, 24 Hulyo 2023