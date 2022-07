Watch more News on iWantTFC

Sa bisperas ng unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinuwesto na sa paligid ng Batasang Pambansa ang ilang checkpoint at first aid station. May ilang grupo namang nagkilos-protesta na ngayong Linggo at naglatag ng kanilang panawagan at apela sa bagong pangulo. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Linggo, 24 Hulyo 2022