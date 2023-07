Watch more on iWantTFC

Tinanggal na ang health protocols sa mga tren at istasyon ng LRT kasunod ng pag-alis ng state of public emergency dahil sa COVID-19 sa Pilipinas. May payo naman ang ilang eksperto lalo na sa mga high risk individuals. Nagpa-Patrol, Jose Carretero. TV Patrol, Linggo, 23 Hulyo 2023.