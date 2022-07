Watch more News on iWantTFC

Matapos ang 3 dekada bago makabalik muli sa Malacañang, nakaatang ngayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuparin ang mga pangako noong halalan at harapin ang mga hamon ng pandemya at giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Biyernes, 22 Hulyo 2022