MANILA – Puspusan pa rin ang pangangampanya para sa pagbabakuna kontra COVID-19 sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM), ayon sa isang opisyal.

Ani BARMM Ministry of Health Director-General Dr. Ameril Usman, nasa 1,398,120, o 40.09 porsiyento pa lang ng kanilang target population ang fully vaccinated sa rehiyon.

Ang mga nakatanggap naman ng booster ay nasa 140,653 o kulang-kulang 10 porsiyento.

Kuwento ni Usman sa TeleRadyo, patuloy sila sa pagkumbinse sa mga taga-BARMM na magpabakuna na laban sa COVID-19.

Una nang nasabi ni Usman na marami ang naiilang na magpakuna sa rehiyon dahil sa mga usaping panrelihiyon.

“Pag may kasama pong religiosity, may mga kasama tayong Muslim religious leaders po na pumupunta po ng mga purok-purok, barangay-barangay, even sa ating mga (local government unit) upang tumulong po sa ating magpaliwanag nang maayos, especially doon po sa pagiging Halal ng isang produkto, especially din po yung mga fatwah po ng ating Darul-Ifta, yung ating House of Opinion.”

Diin ni Usman, hindi ipinagbabawal sa Muslim ang mga bakuna.

“Through our Darul Ifta, napasinungalingan na po natin yan. In fact po, ang aming Darul-Ifta, yung Grand Mufti po natin dito sa BARMM, ay nag-issue na po ng fatwah, ibig sabihin po ng ruling, na kung saan sinasabi niya hindi po Haram in fact nga po, Halal nga ito sa other country,” paliwanag niya.

“Talagang sinasabi natin sa kanila, na ang sakit po ay walang pinipili. Lalo na po ang COVID-19, wala pong pinipili yan. Mapapari ka man, mapa-Ustad isa kang religious leader, wala po, lahat po tayo, pwede po tayong magkasakit ng COVID-19.”

--TeleRadyo, 22 July 2022