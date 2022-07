Watch more News on iWantTFC

Ang plano ng administrasyong Marcos sa pagbangon ng ekonomiya, pagtugon sa COVID-19 pandemic, at pagsiguro sa food security ng bansa. Ilan 'yan sa mga aasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaniyang unang State of the Nation Address sa Lunes, ayon sa Malacañang. Itinanggi naman ni Executive Secretary Vic Rodriguez na nagbitiw siya sa kaniyang puwesto dahil umano sa pressure ng trabaho sa Palasyo. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Biyernes, 22 Hulyo 2022