Pinakamalaking ’hospitainer’ ng Lung Center para sa COVID-19 cases, bubuksan sa Agosto

MAYNILA - Nakatakdang maging operational ang ikatlo at pinakamalaking batch ng modular hospital o “hospitainer” ng Lung Center of the Philippines para sa COVID-19 cases sa susunod na buwan.

“Malaki yung third batch. Tinulungan tayo ng DPWH (Department of Public Works and Highways) diyan. Up to 88 beds of moderate cases, and another 18 to 20 beds of ICU cases, that should be ready by 2nd or 3rd week of August,” pahayag ni Dr. Norberto Francisco, tagapagsalita ng Lung Center.

Ayon kay Francisco, ang hospitainers ay parang container vans pero nakadisenyo para sa critical care ng mga COVID-19 patients.



“Kahit mangailangan sila ng high flow oxygen, saka mga ventilators, kaya po nitong mga modular units na ito,” sabi ni Francisco.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Francisco na ang unang batch ng kanilang modular units ay may 8 cubicles na kayang mag-accommodate ng dalawang pasyente.

“Then, nagkaroon kami ng panibagong batch na dalawang units ng modular. Dito namin inilagay ang aming triage for COVID cases,” sabi niya.

Layon aniya ng mga modular hospitals ang itaas ang bed capacity ng kanilang ospital para sa COVID patients.

“Hanggang doon sa second batch, operational na ngayon,” sabi niya.

Mayroon aniyang 29 pasyente ngayon sa 40 bed capacity ng ICU ng ospital para sa COVID.

“Right now, 73 percent of our COVID cases are critical, nasa ICU,” sabi niya.

Kakailanganin naman ng karagdagang manpower kapag nagbukas na ang malaking hospitainer nila. Kaya humiling na sila ng tulong sa Department of Health.

“Mga 200 more personnel, kayang i-absorb nung facility na yun. Maraming kakailanganing personnel,” sabi niya.

- TeleRadyo 22 Hulyo 2021