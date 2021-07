PGH naghahanda na sa posibleng surge dulot ng COVID-19 Delta variant

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Naghahanda na ang Philippine General Hospital sa posibleng pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 dahil sa mas nakahahawang Delta variant.

“Nagre-ready po kami sa possible na surge. Ngayon po 105 ang naka-admit sa aming confirmed COVID case out of our 250 beds. Pero 'yung ICU namin puno dahil may mga severe cases po kaming na-admit at hindi na po bumaba. Inaabangan namin maaaring sumipa ito in a few weeks time as predicted by OCTA Research,” pahayag ni Dr. Jonas del Rosario, tagapagsalita ng PGH.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Del Rosario na ang pag-replenish sa kanilang oxygen supply ang isa sa kasalukuyang ginagawa ng ospital.

“In anticipation 'pag dumami na, ang ginagawa namin nire-replenish po namin 'yung supply. 'Yung mga oxygen ports na sinigurado naming gumagana, nagdagdag kami ng ilan. 'Yung mga high-flow oxygen machine nire-ready na ulit dahil 'yan ang in demand 'pag may surge, marami ang nangangailangan. Sa ngayon po, naka-ready ang supply namin doon po with regards to oxygen,” sabi niya.

Ikinatuwa naman ni Del Rosario na 90 porsiyento ng kanilang health care workers ang fully vaccinated na laban sa COVID-19.

“Malaking bagay po ito dahil kung dumating na naman ang time na ito na naman, magkaroon tayo ng surge, at least 'yung aming health care workers may protection,” sabi niya.

Sinabi ni Del Rosario na nagkaroon din sila ng breakthrough infection o mga fully-vaccinated na tinamaan pa rin ng COVID-19.

“Pero magandang balita doon mild lang sila, asymptomatic. Wala pong na-aadmit na severe, nasa ICU na critically-ill,” sabi niya.

Bilang proteksiyon naman sa natitirang kawani na hindi pa bakunado, sabi ni Del Rosario na inilalagay muna sila sa mga low risk area ng ospital.

Iniulat ng Department of Health ngayong Huwebes na 12 na bagong kaso ng Delta variant ang naitala sa bansa, karamihan ay kinokonsiderang local cases. Dahil dito, umakyat na sa 47 ang kabuuang bilang ng kaso ng Delta variant sa bansa.

Samantala, nagpasalamat naman si Del Rosario sa patuloy na tulong na natatanggap ng ospital para sa pagpapagawa ng nasunog nilang pasilidad.

“'Yung nasunog na area ay ginagawa po, under rehabilitation, 'yun po 'yun kung saan nagiis-sterilize ng mga surgical equipment, beds and linens. Sa tulong ng mga mamamayan, nakabili kami ng equipment to replace 'yung mga nasunog pero hindi pa namin mailagay sa lugar na nasunog so nakahanap muna kami ng mga temporary areas habang inaayos 'yun,” sabi niya.

Sa kabuuang 25 operating rooms sa ikatlong palapag ng gusali na naapektuhan ng sunog, 19 doon ay muli nang nagagamit.

“Were almost back doon sa flow of things sa pag-oopera, malaking bagay po iyon,” sabi niya.

Unti-unti namang binubuno ng ospital sa pamamagitan ng mga donasyon ang mga equipment, lalo na aniya ang mga instrumento ng specialty services nila na nasunog din. May mga doktor din na nagpapahiram muna ng sarili nilang mga gamit sa ospital.

- TeleRadyo 22 Hunyo 2021