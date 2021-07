High tide nagdala ng basura sa dolomite beach

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Umabot na sa malaking bahagi ng dolomite beach ang alon ng Manila Bay dahil sa high tide at malakas na ihip ng hangin at ulan, Huwebes ng umaga.

Kasama rin sa pag-agos nito ang mga basura at halaman na inanod sa beach.

Tila may namuong pool sa bahaging naabutan ng tubig. Isa na sa lumubog sa tubig ang rock formation na ipinwesto sa tabi ng US Embassy.

A pool has also formed at the rock garden between the dolomite beach and the US Embassy. High tide began just before 7 am. pic.twitter.com/4DpHMbmgBV — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) July 21, 2021

Workers continue cleanup of the Manila Bay dolomite beach after water & trash flowed into nearly half of the area after ongoing rains & high tide.



The project expected to be completed this year costs P28-M as part of the P389-M rehab of Manila Bay. pic.twitter.com/7j2dEybksP — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) July 21, 2021

May nasa 40 tauhan mula sa Department of Environment and Natural Resources, Metropolitan Manila Development Authority at Manila Department of of Public Safety ang pumalibot sa binahang bahagi ng beach para maghakot ng basura.

Unang naghakot ng basura ang ilan sa kanila mula sa ibang bahagi ng Manila bay bago lumipat na sa dolomite beach nang magsimula ang pagtaas ng tubig.

Ilan sa mga nahakot na basura ay mga kahoy at plastic.

Inabot na sa 100 ang mga sakong pinag-ipunan ng mga basura.

- TeleRadyo 22 Hunyo 2021