Murang gamot at pagpapatayo sa mga multi-specialty center ang ilan sa ipinagmamalaki ng pamahalaan pagdating sa kalusugan bago ang ika-2 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero para sa grupo ng healthcare workers, hindi pa rin nila ramdam ang pagbabago sa kanilang hanay. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Biyernes, 21 Hulyo 2023.