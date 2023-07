Watch more on iWantTFC

Nagbabala ang pulisya sa publiko na mas maging alerto at maingat sa pagsara at pagkandado ng mga bahay at sasakyan matapos maitala ang dalawang panibagong kaso ng salisi sa Quezon City. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Biyernes, 21 Hulyo 2023.