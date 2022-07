Watch more News on iWantTFC



Ibinasuran ng Quezon City local government ang aplikasyon ng ilang grupo na makapagprotesta sa mismong lugar kung saan nakatakdang magbigay ng kaniyang State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Patuloy namang igigiit at ilalaban ng mga aktibista na makapagdaos ng kilos-protesta. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Huwebes, 21 Hulyo 2022.