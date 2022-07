Maynila, aayusin ang mga drainage para maiwasan ang pagbaha

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Sinisikap na ngayon ng lokal na pamahalaan ng Lungsod ng Maynila na ayusin ang mga drainage sa lungsod, ayon kay Mayor Honey Lacuna.

Kasunod ito ng nangyaring pagbaha sa ilang bahagi nang lungsod nang magkaroon ng flashfloods sa Metro Manila nitong nakaraang Sabado.

“So, ang ginagawa po natin, tinitingnan po natin yung mga kalsada, o yung mga luma natin mga kalye, na talagang yung mga drainage po nila na hindi na po sapat o maliliit na po kasi sa kalumaan maliliit na po yung size ng drainage natin…lalo na yung mga tinaasan pong national roads,” ani Lacuna.

“So kasama po sa ating proposal yung upgrading ng mga drainage natin atsaka yung improvement ng ating mga drainage papalitan na. And of course yung atin pong mga concreting projects, isa po yan sa mga nakikita natin,” paliwanag niya.

Dagdag pa ng alkalde, tuloy-tuloy ang declogging ng mga drainage sa lungsod.

“Ang atin pong Engineering Office ay tuloy-tuloy naman po ang pagde-declog ng lahat ng drainage po sa buong Kamaynilaan. And ang atin naman pong (Department of Public Services) ay tuloy-tuloy din po ang paglilinis ng mga estero,” kuwento niya.

--TeleRadyo, 21 July 2022