16 nalason sa Tondo matapos umano kumain ng mami; 1 patay

Watch more News on iWantTFC

(UPDATED) Nasa 16 ang nalason matapos kumain umano ng tindang mami ng kanilang kapitbahay sa Tondo, Maynila.

Sa CCTV na kuha ng barangay, makikita na nagkagulo ang mga tao sa Callejon-E Street, Gagalangin. May dalawang bata ang makikitang namimilipit sa sakit ng tiyan at nahihilo.

Ilang sandali pa binuhat na ng mga kapitbahay ang dalawa.

Ayon sa kagawad ng barangay na rumesponde sa insidente, hinihinalang food poisoning ang nangyari matapos bumili ang mga ito ng tinitindang chicken mami ng kapitbahay.

Sa kabuuan, 16 na katao ang isinugod sa Tondo General Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center, at Chinese General Hospital dahil sa pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Kasama na rito ang nagbenta mismo ng mami at ang kanyang asawa.

May isang namatay na 43 anyos na babae sa insidente.

"A total of 16 (age range 2-73) cases were admitted in Tondo Medical Center. One has died, a 43 year old female. Upon interview of patients, at around 10 a.m., July 20, 2022 they ate chicken mami in a makeshift table along the side walk located at 392 Gapan St., Earnshaw, Gagalangin, Tondo, Barangay 172," ani Dr. Jesse Bermejo, pinuno ng Manila Health Department epidemiology surveillance unit.

Ayon sa kamag-anak ng nagtinda ng mami, hindi nila lubos akalain na mangyayari ito dahil 20 taon na din kasi silang nagtitinda ng mga pagkain.

Ayon naman sa may-ari ng tindahan, may napansin siyang kakaiba habang niluluto ang manok na nabili niya lang sa talipapa.

"Pagkaluto ko na po napansin ko agad bakit yung manok habang kumukulo nagpipinkish na kulay nya. Noong tinimplahan ko na ng ingredients nya nakita ko yung tubig bumubula, akala ko normal lang yun," anang may-ari na si Joy Bernardino.

"'Di ba ang manok kapag pinapakuluan may lumalabas na parang dumi dumi kumuha ako kaserola sa taas doon ko sinala yung dumi, nung nakaclear na yung pinaka-sabaw doon ko tinimplahan ng mga ingredients nya tapos yun nga po napansin ko bakit parang iba yata yung kulay ng manok, tinuloy ko po kasi nanano ko naman po mabango," dagdag niya.

Nagpapagaling na sa pagamutan ang mga nadali ng food poisoning habang nakalabas na ng ospital ang iba.

Lumabas sa inisyal na imbestigasyon ng Manila Health Department walang businesss permit at sanitary permit ang tindahan. Wala ring health certificate ang mga naghahanda ng pagkain sa tindahan.

Kumuha na rin sila ng water sample sa gripo ng may-ari ng tindahan at sinilip ang tubo ng gripo.

Nag-iimbestiga na rin ang Manila Police District at hinihintay ang resulta ng mga test para malaman kung may criminal negligence ang may-ari ng tindahan ng chicken mami.

Handa naman daw ang mga nagluto ng mami na harapin ang anumang reklamo o kaso, at humingi na rin ng kapatawaran dahil sa nangyari.

—Ulat nina Raya Capulong at Nico Bagsic, ABS-CBN News