Pag-handle ng frozen meat sa mga palengke sa QC, ininspeksiyon

MAYNILA - Inikutan ng mga tauhan ng Quezon City Veterinary Department ang mga palengke at talipapa sa Quezon City para magsagawa ng meat inspection lalo na ang ibinebentang frozen meat sa merkado.

Ayon kay Dr. Ana Marie Cabal ng QC Veterinary Department, may 26 na palengke at talipapa ang lungsod. Sa pagiikot nila nitong Martes at Miyerkoles ng madaling araw, karamihan aniya ay sumusunod naman sa tamang paghawak ng frozen meat.

Pero marami rin silang nahuling nagtitinda ng baboy na hindi sumusunod sa tamang protocols at pagbebenta ng frozen meat.

Karamihan sa nahuling nagtitinda na lumalabag ay sa mga sumusunod na palengke:

Mga pamilihan sa Novaliches Public Market Area

Mega QMart

Balintawak Market

Muñoz Market

Sauyo Market

Commonwealth Market

Ang iba sa nakita nila ay nagbebenta ng frozen meat pero walang mga freezer. Ang iba naman may mga freezer pero ang kanilang frozen meat ay nakalabas at nakadisplay sa mga stall.

Nakasaad sa Meat Inspection Code of the Philippines na dapat nasa negative 18 degrees Celsius cold storage ang frozen meat at pag nakalabas ay dapat naka chiller ang mga ito at mapanatili sa 5 degrees ang temperatura nila dahil maaaring makontamina ang mga karne na delikado sa mga bibili at kakain.

Paalala din ng QC Veterinary Department na ang mga mahuhuli at matitiketan ay pagmumultahin ng P1,000 sa unang offense. Maaari namang ipasara ang kanilang stall at tanggalan ng business permit sakaling mahuli muli.

- TeleRadyo 21 Hulyo 2021