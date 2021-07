Mga tricycle driver, delivery riders pumila sa vaccine express para sa 2nd dose

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Daang-daang tricycle, pedicab at delivery riders ang maagang pumila sa pagtatapos ng ika-2 round ng vaccine express sa CCP Complex, Maynila nitong Miyerkoles.

Ito ang kauuna-unahang drive-through vaccination sa lungsod na pinangunahan ng Office of the Vice President at lokal na pamahalaan ng Maynila.

Pwedeng dumeretso ang mga driver sa vaccination site at makakuha ng injection. Nasa 4,500 ang naitalang nagpabakuna sa rollout ng first dose noong Hunyo 22 at 23.

Umabot ng 1,684 ang nakakauha ng second dose nitong Martes kaya inaasahanag masmadami ang pipila ngayong Miyerkoles.

Magsisimula ang pagbabakuna alas-7 ng umaga ngunit marami na ang dumating alas-4 ng umaga. Ang balak ng karmaihan sa kanila ay makapasada pa ngayong araw. — Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News