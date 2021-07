Mga nais magpabakuna, nagtiyaga sa pila at ulan sa San Andres Sports Complex

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Mahaba ang pila sa San Andres Sports Complex sa Maynila para sa pagbabakuna ng first dose Miyerkoles ng umaga.

Ayon sa ilang pumila, may mga nag-overnight na sa sidewalk kahit umuulan. May mga dalang payong at kapote ang karamihan sa mga pumila.

Ang iba naman may mga dalang upuan para hindi mapagod sa kakatayo habang ang iba sa bangketa na mismo umupo at natulog.

Kanya-kanya namang diskarte ang mga pumila para hindi mabasa nang biglang bumuhos ang malakas na ulan nitong madaling araw.

Nag-uumpisa na rin bumaha sa lugar dahil sa malakas na ulan.

Pero hindi naman tiyak na lahat sila ay mababakunahan ngayong araw dahil 2,000 doses lamang ang nakalaan sa San Andres Sports Comple.

Ayon naman kay Mayor Isko Moreno, pwede naman nila dagdagan ang bakuna kung marami pa ang nakapila.

TeleRadyo 21 Hulyo 2021