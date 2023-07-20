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Barangay sa Bulacan inireklamo ang di humuhupang baha

ABS-CBN News

Posted at Jul 20 2023 07:29 PM

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Hindi humuhupang baha ang reklamo ng mga taga-Barangay Meysulao sa Bulacan. Dahil dito, apektado na ang kabuhayan at pamumuhay ng mga residente roon. Nagpa-Patrol, Raffy Santos. TV Patrol, Huwebes, 20 Hulyo 2023. 

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