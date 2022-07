Mga COVID patient sa Tala Hospital, bakunado pero may comorbidity

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Kakaunti pa lang ang mga pasyenteng may COVID-19 na nasa Tala Hospital ngayon, ayon sa pinuno ng nasabing pagamutan.

Kuwento ni Dr. Alfonso Victorino Famaran Jr., may 520 kama sa hospital para sa mga may COVID-19. Halos 400 nito ay nasa ward, habang nasa 100 naman ang nasa intensive care unit or ICU.

“Sa ngayon po, ang naka-admit po dito, 36 over 520,” aniya.

Sabi ng doktor, karamihan sa mga naoospital ay mga bakunado na pero may comorbidity.

“Ang COVID-19 po, kahit na vaccinated kayo pwede pa rin pong mahawa yung tao kahit naka-booster dose kayo. Pero nga lang ho, yung kanilang severity po e hindi katulad ng dati na hindi nababakunahan,” paliwanag niya.

Una nang ipinayo ng mga doktor at iba pang eksperto ang pagpapaturok ng booster kontra COVID-19 sa gitna ng pagsipa ng mga kaso sa bansa.

Base sa pinakahuling datos, nasa 71 milyong Pinoy na ang fully vaccinated laban sa COVID-19. Nasa 15 million na sa kanila ang nakakuha ng booster shots.

--TeleRadyo, 20 July 2022