Watch more News on iWantTFC

Naghahanda na ang mga pulis at opisyal ng barangay sa Quezon City na kasama sa magbabantay sa pagdaraos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabala ang PNP na magkakaarestuhan kung may magpupumilit na magprotesta sa Commonwealth Avenue sa araw ng pagdaraos ng SONA. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Miyerkoles, 20 Hulyo 2022.