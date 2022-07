1 milyong pamilya na 4Ps beneficiaries, 'graduate' na umano

Watch more News on iWantTFC

Higit 1 milyong pamilya na umano ang gumanda ang buhay at maaalis na sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). Nagbabala naman ang Department of Social Welfare and Development sa publiko na mag-ingat sa mga scammer na naniningil ng pera kapalit ang ayuda mula sa ahensiya. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Miyerkoles, 20 Hulyo 2022.