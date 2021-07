Fully-vaccinated sa Parañaque nasa 35 pct na ng target populasyon: Mayor Olivarez

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Umabot na sa 35 porsiyento ng target population ang fully-vaccinated na mga residente sa lungsod ng Parañaque.

“Sa Parañaque, ang aming first vaccine umabot na po tayo sa 220,000 at ating second dose umabot na tayo sa 130,000, 'yan po 'yung fully vaccinated. Ibig sabhin sa fully-vaccinated nasa 35 percent na po kami sa aming target population,” sabi ni Mayor Edwin Olivarez.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Olivarez na target ng lahat ng local government units sa Metro Manila na maabot ang population protection sa buwan ng Nobyembre. Pero ito aniya ay magdedepende pa rin sa dating ng supply ng bakuna.

Gumaganda na rin aniya ang vaccination program sa kalakhang Maynila, pero kulang pa rin sa inventory ng mga bakuna.

“Tina-target natin bago mag December sa NCR, ito yung epicenter ng COVID, na matapos po nitong November para may magandang Pasko naman tayo,” sabi niya.

Sa kaso ng Parañaque, nasa 250 pa ang kanilang active cases pero marami na rin ang patuloy na gumagaling.

“Ang aming new active umaabot ng 20 cases per day. Inilalagay po natin kaagad ang ating mga active cases sa ating mga isolation facility,” sabi niya.

Nasa 25 hanggang 30 percent naman ang kanilang hospital utilization rate.

“Pero dahil sa pangamba sa variant, nagdagdag pa kami ng aming COVID ward para po sa ating projection kung magkakaroon tayo ng surge. Pati 'yung mga supplies, mga oxygen pinadagdagan na natin. Ganun din po ang lahat ng ating LGUs sa Metro Manila,” sabi niya.

Samantala, inirekomenda na ng Metro Manila Council na ipagpaliban muna ang pagpapatupad sa resolusyong pagpayag sa mga bata 5-taong gulang pataas na makalabas na ng mga bahay sa gitna pa rin ng banta ng mas nakahahawang Delta variant.

“Kahapon nagkaroon kami ng consensus ng mga mayors sa Metro Manila, lahat ng mga LGU ng National Capital Region na i-defer muna itong pagpapatupad ng 5-years old to 17 years old na papayagang lumabas ng kanilang tahanan,” sabi niya.

- TeleRadyo 20 Hulyo 2021