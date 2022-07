Mga mambabatas may mga nais marinig sa SONA ni Marcos

Watch more News on iWantTFC

Kaniya-kaniya na ng latag ng kanilang "wish list" ang mga mambabatas sa kanilang mga nais na maging laman ng kauna-unahang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Handa na rin ang Batasan Complex, 5 araw bago pa ang SONA. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Martes, 19 Hulyo 2022