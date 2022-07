Watch more News on iWantTFC

Nanawagan ang Bantay Bigas sa pamahalaan na mamagitan na at makialam na para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin. Nangako naman ang Department of Agriculture na maglalatag ng mga programa para makatulong sa mga consumer at sa mga magsasaka. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Martes, 19 Hulyo 2022.