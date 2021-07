Nakaupong bise presidente ng bansa, hindi ligtas sa mga kaso: dating UP law dean

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hindi immune sa mga kaso ang nakaupong Bise Presidente ng bansa, ayon sa dating dean ng University of the Philippines-College of Law ngayong Lunes.

Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Sabado na tatakbo siya sa pagka-Bise Presidente para makaiwas sa mga kasong maaaring isampa sa kaniya pagkatapos ng kaniyang termino.

"Dito po sa Saligang Batas natin, walang teksto o walang probisyon tungkol sa presidential immunity," ani Atty. Pacifico Agabin.

"Nakuha lang natin itong presidential immunity doctrine sa mga desisyon ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, only the sitting President enjoys immunity from suit in the performance of his official functions," dagdag nito sa panayam sa TeleRadyo.

Hindi puwedeng kasuhan ang isang Pangulo para matugunan lahat nito ang kaniyang tungkulin.

"Maraming duties at functions ang Presidente kaya hindi siya dapat maistorbo upang harapin lang 'yung mga criminal or civil actions na naka-file sa kaniya. Kaya, meron siyang immunity from suit," ani Agabin.

Ipinaliwanag ng abogado na bagaman maaari pa ring magkaroon ng immunity ang Bise Presidente, ito ay maaaring qualified lamang at hindi absolute.

"In other words, kung maipakita ng Bise Presidente na ang aksiyon niya ay tungkol sa function na ibinigay sa kaniya, she enjoys qualified immunity," ani Agabin.

Aniya, meron ding qualified immunity ang mga matataas na government officials kagaya ng huwes, prosecutors at Cabinet secretaries.

"Meron silang qualified immunity in the sense na puwede silang makasuhan pero puwede nilang ipadi-dismiss 'yung kaso kung ma-prove nila na 'yung aksiyon na 'yun in question sa kasong 'yun eh classified under official functions," dagdag niya.

Bilang abogado at dahil mapagbiro naman daw umano si Duterte, palagay ni Agabin ay nagbibiro lang ang pangulo sa sinabi niya nitong Sabado.

"Abogado rin siya eh. Alam niyang wala namang legal or constitutional basis yung position niya na ganun," ani Agabin.