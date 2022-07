Watch more News on iWantTFC

MANILA – Limang bahay ang nasira sa baha na nanalasa sa Kidapawan City nitong Sabado, ayon sa alkalde ng lungsod.

Matatandaang umabot sa 144mm ang ulan ang bumuhos sa lugar. Ito ang pinakamataas na bilang na naitala sa bayan sa loob ng 15 taon o mula pa noong 2008.

“Thankfully zero casualty po tayo atsaka 5 bahay lang po yung nasira dahil sa pagbaha,” sabi ni Mayor Jose Paolo Evangelista sa TeleRadyo.

Ani Evangelista, posibleng mga basura sa mga kanal ang lungsod ang pinagmulan ng problema ng pagbaha.

“Ang problema po yung mga kanal po, yung mga drainage po namin medyo napuno po ng basura atsaka silted po yung waterways namin kaya naka-contribute siya ng, mostly po ng apektado na mga bahay, hindi po doon sa tabi ng ilog.”

“Naghanap po ang tubig ng ibang ruta papunta sa mga subdivision, yung mga subdividision po at saka mga residential area ang apektado dito sa amin,” kuwento niya.

Pero ayon sa punong-lungsod, ipinahakot na niya ang mga basurang bumabara sa mga kanal sa kanilang bayan.

“We’re slowly resolving it, through community awareness and pagtapon po nang maayos,” aniya.

--TeleRadyo, 18 July 2022