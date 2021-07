Sinovac epektibo pa rin laban sa severe symptoms ng COVID: health expert

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Muling nagpaalala ang isang infectious disease expert na mabisa pa rin ang mga bakuna kontra COVID-19 na ginagamit ng bansa para sa vaccination program nito.

Ito’y matapos lumabas ang mga report na may mga healthcare worker sa ibang bansa na bakunado ng Sinovac ang tinamaan pa rin ng COVID-19.

“Sa Thailand, sinabi nila na may mga healthcare workers na Sinovac vaccinated, pero may nagkasakit daw. Kung titingnan natin, out of 600,000 na Thai healthcare workers vaccinated with Sinovac, ang nagkaroon po ng COVID ay 600 lang, tapos 1 ’yung namatay,” pahayag ni Dr. Edsel Salvana, kasapi ng Department of Health Technical Advisory Group.

“Mukhang gumagana naman talaga. Sa Indonesia ganu’n din. Sinabi nila may mga 300 daw pero may 5,000 po ang nabakunahan doon na healthcare workers.”

Sa Pilipinas, sinabi ni Salvana na sa 1.6 milyong healthcare workers na nabakunahan ng Sinovac, 33 lamang ang naiulat na breakthrough infection at wala pa aniyang namamatay.

“Pero ang good news, out of all these vaccines, kahit may breakthrough infections pa, halos walang namamatay. Even if magkasipon ka because bumababa ang efficacy ng ating bakuna versus clinical disease, ’yung protection against severe disease continues and all of the vaccines do that very well,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Salvana na base sa preliminary data, ang efficacy ng mga bakuna ay lampas pa ng anim na buwan.

“ ’Yung talk about boosters right now is really premature kasi nakikita natin, even for people who were naturally infected, ’yung antibodies nila nananatiling mabisa up to 8 months in 84 percent of people. So we expect ’yung vaccine mas matagal pa actually doon kasi napaka-targeted talaga ng bakuna,” saad niya.

Nitong Biyernes, 16 na kaso ng Delta variant ang na-detect sa Pilipinas. Ang Delta variant na unang nadetect sa India ay kayang makapanghawa ng lima hanggang 8 katao.

Pero sabi ni Salvana na hindi lamang antibodies ang panlaban ng katawan sa COVID-19.

“May mas malaking role ’yung tinatawag na cell-mediated immunity o cytotoxic T-cell, parang kawal ng ating katawan,” sabi niya.

Paliwanag niya na gumagana lamang ang antibodies kapag nasa labas pa ng cell ang virus.

“Once nakapasok sa loob ng cell, balewala na antibodies mo. Pero ’yung cytotoxic T-cells mahahanap niya ’yung cells na ’yun na may virus sa loob at mapapatay niya ’yung virus. ’Yun ang nakaka-prevent talaga ng severe disease at mukhang mas durable talaga to mutations itong cytotoxic T-cells,” sabi niya.

Nananatili umano ang proteksiyon laban sa severe disease dahil ang mga bakuna ay nagbibigay aniya ng robust na T-cell responses.

Pero dagdag ni Salvana na kahit pa fully vaccinated na ay manatili pa ring sumunod sa ipinatutupad na health protocols tulad ng paggamit ng face mask at face shield at social distancing.

“Para even tayong bakunado are protected from severe disease, hindi naman makahawa ng mga taong hindi pa nabakunahan na pwedeng mamatay dahil sa COVID, Delta variant man ’yan o kahit anong variant ng COVID, alam nating meron tayong protection against severe disease kung fully vaccinated tayo,” sabi niya. — TeleRadyo 17 Hunyo 2021