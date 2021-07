Motoristang pinagmumura mga pulis at enforcer sa Muntinlupa, kinasuhan na

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Pinuri ni Philippine National Police Chief chief Guillermo Eleazar ang mga pulis na nagpakita ng maximum tolerance sa kabila ng pangiinsulto at pagmumura ng isang motorista sa Muntinlupa City.

“Napanood ko na ang viral video ng isang nagwalang motorista sa Muntinlupa at pinupuri ko ang mga pulis na nasa video sa pagpapakita ng tunay na kahulugan ng maximum tolerance,” sabi ni Eleazar sa isang pahayag.

Ayon kay Police Lt. Riza Soledad ng Public Information Officer ng Muntinlupa City Police, nahaharap sa kasong alarm and scandal, resistance and disobedience to a person in authority at direct assault ang motoristang nakilalang si Franz Luke Orbos.

“Nakapag-file naman po kami ng appropriate charges dito po sa tao na ito and nasa prosecutor na po ang kaso,” sabi ni Soledad sa panayam sa TeleRadyo BIyernes ng umaga.

Nag-ugat umano ang kaso matapos na sitahin ng mga kawani mula sa Muntinlupa Traffic Management Bureau ang motorista dahil nakaparada siya sa Susana Heights at nagdudulot na ito ng trapiko.

“Ito po ay pinuntahan ng ating mga personnel from Muntinlupa Traffic Management Bureau medyo unresponsive nung una. Eventually, nung siya ay nagising medyo naging unruly na po siya kaya tumawag na ng tulong ang ating pong personnel from MTMB ng responde galing sa kapulisan,” sabi ni Soledad.

Pero hindi umano natinag ang motorista sa pagdating ng mga pulis at nakunan pa ng video ang pagwawala nito.

“Unruly pa rin siya and as seen sa nag viral na video, nag-exercise ng maximum tolerance ang ating responding police officers pati na rin ang mga taga MTMB but hindi ma-pacify ang atin inirereklamo hanggang sa dumating sa punto na kailangan siyang arestuhin,” paliwanag ni Soledad.

Inamin umano ng motorista na nakainom siya.

Sabi ni Soledad na released for further investigation ang motorista.

"Tuloy po ang kaso at merong preliminary investigation scheduled on July 30 dito rin po sa Prosecutor’s Offie ng Hall of Justice sa Muntinlupa,” sabi niya.

Dagdag ni Soledad na may kamag-anak ang naturang motorista na prominent personalities.

"Kapag binastos mo ang batas at ang mga nagpapatupad nito, sisiguraduhin namin na mananagot ka kahit sino ka man o sino pa ang tatay mo. Dahil naniniwala ako na walang matinong magulang ang magkukunsinti sa ganitong klaseng asal ng mga anak," sabi naman ni Eleazar.

- TeleRadyo 16 Hulyo 2021