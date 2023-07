Watch more on iWantTFC

Ipapatupad na ng Department of Social Welfare and Development ang food stamp program sa Hulyo 18 sa Tondo, Maynila. Limampung pamilya ang makikinabang sa paunang bugso ng programa na layong magbigay ng ayuda para may sapat na pagkain ang mahihirap na pamilyang Pilipino. Nagpa-Patrol, Job Manahan. TV Patrol, Sabado, 15 Hulyo 2023