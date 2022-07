Watch more News on iWantTFC

Nag-inspeksiyon at kinausap na ng National Bureau of Investigation ang pamunuan ng Philippine High School for the Arts. Paliwanag nila, wala silang natanggap na pormal na reklamo nang mangyari ang mga sinusumbong ng mga biktima. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Biyernes, 15 Hulyo 2022.