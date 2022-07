Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Dead-on-the-spot ang dalawang traffic enforcer habang sugatan naman ang isa nilang kasama matapos sila umano pagbabarilin ng riding-in-tandem sa bayan ng Cardona, Rizal.

Ayon sa Cardona PNP, nagmamando ng daloy ng trapiko ang mga enforcer sa Manila East Road nang harangin ng mga traffic enforcer ang isang motorsiklo na nag-counterflow umano kahit one way ang kalsada. Dito na bumaba ang back rider ng motor at pinagbabaril ang mga enforcer.

Ayon sa pulisya, dakong alas 3:30 ng madaling araw nitong Huwebes nangyari ang pamamaril.

Binawian ng buhay ang dalawa sa enforcers na kinilalang sina Angelito Tancinco at si Marcel Julian.

Nagpapagaling naman sa ospital si Jerome Kevin Cruz na nagtamo ng tama ng bala sa binti.

Patuloy na tinutugis ng mga pulis ang mga suspek. – Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News