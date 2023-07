Marines ng US at PH nagsanay sa gitna ng masamang panahon

Watch more on iWantTFC

Sumabak sa pagsasanay sa laot ang mga tropa ng Philippine Marine Corps at US Marines sa gitna ng masamang panahon sa Ternate, Cavite. Ito ang tinaguriang Helocast and Maritime Patrol Activity na bahagi ng MASA 2023. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Biyernes, 14 Hulyo 2023.