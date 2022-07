Watch more News on iWantTFC

MANILA – Maaaring gumamit ng mga ‘wang-wang’ at blinker ang mga sasakyan ng mga ahensya ng gobyerno kapag rumeresponde sa isang emergency, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni MMDA Officer-in-Charge Baltazar Melgar na maaaring gamitin ng mga opisyal ang ‘wang-wang’ kapag meron silang operasyon.

“Nagkaroon kami ng meeting kahapon yung (Highway Patrol Group, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board), at tuloy pa rin ang pag-apprehend nila ng mga gumagamit ng ‘wang-wang’ na private,” aniya.

“Pero yung mga government kasi napagkasunduan namin, katulad sa MMDA, pagka gagamitin sa operation yung sasakyan na merong wangwang at blinkers ay pwede gamitin,” sabi ng opisyal.

Nang tanungin kung anong mga insidente ang maituturing na emergency, sabi ni Melgar, “Siguro halimbawa, sa MMDA, pagka merong, may naaksidente doon halimbawa, kailangan naming puntahan kaagad na may mga enforcer, so kailangan nilang gamitin yung kanilang sirena siguro parang ganoon.”

“Ganoon din sa ibang ahensya kung meron silang emergency, pag emergency talaga siguro sa kanila na lang yun eh, kanilang ano kung emergency talaga yung kanilang pupuntahan eh.”

Nang tanungin naman kung kasama ang mga politiko sa mga papayagang gumamit ng ‘wang-wang’ paminsan-minsan, sagot ng opisyal, “HPG na po ang mag-aano po Sir pagkaganon siguro. Sa kanila na lang po determinasyon.”

Matatandaang ipinagbawal ang paggamit ng mga ‘wang-wang’ sa administrasyon ng yumaong dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III.

Noong nakaraang linggo, sinabi ng Philippine National Police na paiigtingin nila ang operasyon laban sa mga illegal na paggamit ng ‘wang-wang.’

--TeleRadyo, 14 July 2022