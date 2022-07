Watch more News on iWantTFC

MANILA – Nagtutulungan ang mga overseas Filipino workers sa Macau para makapag-abot ng ayuda sa mga kapwa nila Pinoy na tinamaan ng COVID-19 doon.

Ayon kay Inna Santos Angeles ng Filipino Community Alliance in Macau, sagot naman ng gobyerno ng Macau ang pansamantalang pananatili ng mga OFW sa mga quarantine facility doon.

Pero nagbibigay pa rin sila ng tulong gaya ng gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino doon.

“Kasi minsan pag nag-positive ka, dadalhin ka na lang nila e, so wala silang mga bitbit papunta sa quarantine or doon sa ano, so kailangan nila yung mga first aid o first hygiene kit,” ani Angeles.

“So yun po is nagtulong-tulong kami para maibigay namin yung mga ayuda para sa kanila, katulad ng halimbawa mga vitamins, mga fruits or something like that, or mga first aid like halimbawa kung kailangan nila ng towels, underwear or something like that, mga shampoos, something na mga hygiene or first aids po na kailangaan, doon nagbibigay po kami,” kuwento niya.

Una nang sinabi ni Department of Migrant Workers Sec. Susan "Toots" Ople na may 76 na OFW na ang nagpositibo sa COVID-19 sa Macau.

Sinabi rin ni Ople na makakatanggap ng $200 na pinansiyal na tulong mula OWWA ang mga OFW na magpopositibo sa COVID-19 sa Macau.

May repatriation assistance din sa mga nais nang umuwi sa Pilipinas.

--TeleRadyo, 14 July 2022