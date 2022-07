Watch more News on iWantTFC

Lumutang ang pangalan ng ilang posibleng maging susunod na hepe ng Philippine National Police (PNP). Iminungkahi naman ni Sen. Ronald "Bato" dela Rosa na dapat may tapang na bumangga sa mga kriminal ang susunod na PNP chief. Inaprubahan na rin ang temporary gun ban sa Metro Manila para sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Huwebes, 14 Hulyo 2022