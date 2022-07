Grupo ng kabataan, nagrambulan sa España

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Hinarang ng mga grupo ng nagrarambulang kabataan ang bahagi ng España Boulevard bandang 5 a.m. nitong Huwebes.

Ang iba ay walang suot na mga face mask, may ilan ang walang suot na damit pang-itaas. Nakayapak at may mga bitbit na mga pamalo at bote ang mga bata.

Walang nasugatan sa nangyari pero naging abala ito para sa mga motorista dahil hindi sila makadaan sa gitna ng nagliliparang mga bote.

Ayon sa barangay tanod sa lugar, isang linggo nang nag-aaway ang mga kabataan dito sa lugar.

Paliwanag naman ni PLtCol. Cristito Acohon, hepe ng Manila Police Station District 4, may mga checkpoints sila pero halos nasa 11 bloke ang layo mula sa pinangyarihan ng rambulan.

Pagdating ng mga pulis ay wala na ang mga kabataan. Pero may nahuli ang mga pulis na 14 na kabataan sa kanilang pag-iikot noong madaling araw dahil din sa paglabag sa nakairal na curfew.

Paalala ng mga otoridad sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak dahil maaring maharap sa kaso ang mga magulang ng mga batang mahuhuling lalabag sa curfew o kaya'y masasangkot sa ganitong gulo.

--TeleRadyo, 14 July 2022